【內房危機】龍湖成功發行17億元人幣債　另花樣年獲延債券付息安排

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【騰訊700回購】騰訊昨再斥3億元回購 6月28日以來已斥逾15億回購422萬股
龍湖 （00960） 公布，旗下間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司已於7月4日及5日向專業投資者公開發行2022年公司債券（第三期），發行六年期、規模為人民幣17億元債券，票面利率為4.1%，附第三年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券。
另外，花樣年 （01777） 附屬公司花樣年集團（中國）有限公司所發行原定於今年7月到期的未償還本金額約7.24億元人民幣的8.2%人民幣債券之債券持有人同意將到期日從今年7月延後至今年12月；及將今年7月5日到期應付的債券利息支付安排更改為20%利息將於今年7月8日支付；及80%利息將於今年12月5日支付。公司已根據經修訂派息時間表安排於7月8日派息。
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編輯：姚卓然