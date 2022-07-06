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【ET財經早點1分鐘】油價跌穿100美元 納指即倒升1.8% 夜期跌74點 中概藥股急升

股市 06:55 2022/07/06

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油價跌穿100美元    納指即倒升1.8%

歐洲經濟憂慮衰退，歐元瀉1.5%，低見1.02創20年低位，歐股急跌3%，資金湧入美元避險，美滙指數升見106.8。

在預期經濟減慢之下，油價曾瀉1成，紐約期油跌穿100美元，通脹憂慮降溫，美國10年期債息曾經跌穿2.8厘，利好科技股反彈。納指倒升1.8%，亞馬遜 (美：AMZN) 及Google (美：GOOG) 升4%，Meta (美：META) 升半成，道指跌129點。

英國央行警告    全球經濟前景惡化

英國央行在金融穩定報告中警告，因大宗商品價格飈升推高全球通脹後，全球經濟前景嚴重惡化，未來幾個月面臨進一步下行的風險，明年7月將周期資本緩衝提高到疫情前的2%水平，將影響銀行資本投放，英國銀行股急跌，滙豐ADR一度跌4%，收市跌幅收窄至2.5，失守50元關。

夜期跌74點    中概藥股急升

港股走勢見韌力，夜期收市跌74點，外電報道指，藥明生物有望從美國「未經核實實體名單」中移除，因中國當局上周容許美方出口控制官員到訪無錫，查察藥明生物子企，消息帶動中概藥股反彈，百濟神州高港股近1成，再鼎醫藥及和黃醫藥亦大升。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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