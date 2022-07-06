【高息股】招商房託13億人幣收購 北京東三環辦公樓股權

招商房託(01503)作出上市以來首項收購。公司落實斥13.4億元人民幣收購持有北京招商局航華科貿中心一籃子物業的公司51％股權，實益擁有物業46.41％股權。物業位於北京核心商業區東三環，招商局商業信託用新融資所提取現金撥付代價，交易完成後資本負債比率預期由29.2％增至約33.1％，而收購預期將提升每單位基金分派約5.6%。

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招商房託透露，北京招商局航華科貿中心目前每月平均租金為每平方米326.8元人民幣，較市場水平為低。執行董事郭瑾表示，項目的出租率約為66％，當中約五成租戶將於2024年底完約。他指出，項目的出租率較集團整體組合逾8成為低，今年目標是盡快提升至與整體組合差不多的水平，目前要打好基礎，調整租金收入，料需待明年或後年才會為集團正式作出貢獻。租金調升幅度會視乎當時市場的租金水平及供求而定。

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除了新收購，招商房託現有項目全位於深圳。主席黃均隆表示，是次選擇於北京收購，是考慮到北京作為集團華北地區的總部，當地有足夠的團隊，而且項目地理位置理想。房託上市以來一直裏外並重地尋找收購資產的機會，主要集中一線城市，亦會提升購物商場及零售店舖的比例。

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