【中建材3323】新材料業務打開成長空間 中建材目標睇12元

國海證券指，近年中國建材（03323）新材料業務高速增長，將持續打開成長空間。公司旗下的石膏板業務市佔率超過三分之二，品牌效益顯著，海內外布局擴大產能，下游新需求空間持續打開。鋰電池隔膜是公司重點培育和發展的業務方向，目前擁有產能12億平方米及多個在建項目，全部投產後產能可達30億平方米，公司通過設立自有設備平台及與國外供應商合作來保障核心設備工藝的供應，有望在行業集體擴產周期中順利放量、獲得相對優勢。

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此外，風電葉片在「搶裝」潮後的需求及價格低谷或近尾聲，目前原材料價格大幅回落，風電新增裝機量長期看好，葉片價格有望逐漸回暖。玻纖板塊在汽車、電子、風電及出口等市場輪番拉動下持續高景氣，去年以來量價齊升，公司兩大業務主體均為行業龍頭，看好持續受益。

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該行認為，基礎建材貢獻公司三分之二以上的收入，為公司核心業務板塊。市場對公司基礎建材板塊重組的協同效益，以及新材料板塊的成長性均認識不足，存在低估，首次覆蓋給予「買入」評級，給予目標價12元。

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撰文：林衛