  • 30°C
香港時間 : 2022706日 (三) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中建材3323】新材料業務打開成長空間 中建材目標睇12元

股樓投資 13:27 2022/07/06

分享：

分享：

國海證券指，近年中國建材（03323）新材料業務高速增長，將持續打開成長空間。公司旗下的石膏板業務市佔率超過三分之二，品牌效益顯著，海內外布局擴大產能，下游新需求空間持續打開。鋰電池隔膜是公司重點培育和發展的業務方向，目前擁有產能12億平方米及多個在建項目，全部投產後產能可達30億平方米，公司通過設立自有設備平台及與國外供應商合作來保障核心設備工藝的供應，有望在行業集體擴產周期中順利放量、獲得相對優勢。

【同場加映】青姐話：向上游 唔使愁

此外，風電葉片在「搶裝」潮後的需求及價格低谷或近尾聲，目前原材料價格大幅回落，風電新增裝機量長期看好，葉片價格有望逐漸回暖。玻纖板塊在汽車、電子、風電及出口等市場輪番拉動下持續高景氣，去年以來量價齊升，公司兩大業務主體均為行業龍頭，看好持續受益。

【延伸閱讀】下半年展望：凱基溫傑推介6精選股 3大投資主題，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行認為，基礎建材貢獻公司三分之二以上的收入，為公司核心業務板塊。市場對公司基礎建材板塊重組的協同效益，以及新材料板塊的成長性均認識不足，存在低估，首次覆蓋給予「買入」評級，給予目標價12元。

【同場加映】溫股知新：投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
建材水泥股 目標價 中國建材（03323） 板塊 港股 買入 中國

下一篇文章

一個月HIBOR五連跌後回升　實際供樓利率2.13厘（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【比亞迪 1211】 新能源車銷量上月飆2倍 反超Tesla 比亞迪成全球銷量冠軍
【比亞迪 1211】 新能源車銷量上月飆2倍 反超Tesla 比亞迪成全球銷量冠軍
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【免費炸雞】為慶祝國際炸雞日 KFC肯德基免費派香辣脆雞 每間分店限量100隻
【免費炸雞】為慶祝國際炸雞日 KFC肯德基免費派香辣脆雞 每間分店限量100隻
【下半年部署】渣打料恒指下半年上試24000點 看好能源金融工業通訊板塊
【下半年部署】渣打料恒指下半年上試24000點 看好能源金融工業通訊板塊
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【筍工推介】郵政署招聘助理銷售經理　月薪逾2.6萬元　按業績及所達目標年薪高達53萬元
【筍工推介】郵政署招聘助理銷售經理　月薪逾2.6萬元　按業績及所達目標年薪高達53萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款