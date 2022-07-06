【券商點睇】2022下半年人民幣展望 橫行區間6.5至7

平安證券指出，2022年以來人民幣滙率走勢分為三個階段。第一階段為2022年初至2月底，人民幣和美元小幅升值，延續了2021年下半年邏輯；第二階段是3月至5月中旬，人民幣持續貶值，美元走強是其貶值的直接原因，根源在於對疫情下中國經濟的擔憂；第三階段，5月中旬至今，中國疫情防控取得積極進展，經濟開啟修復，人民幣滙率窄幅上落。

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該行認為，美元下半年可能偏強，對應本輪美滙指數的頂部區域105水平，繼續上行的空間不大，走勢前高後低，美元的趨勢走弱可能需要等待美國通脹顯著回落和美國聯儲局的邊際轉向，9月份的議息會議是重要觀察窗口。

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影響下半年人民幣滙率走勢的因素包括出口前景、中美基準利差、美滙指數、政策管理，以及中美關稅進展等。平安證券預計，下半年中國出口增速將會高位回落，整體可能前高後低，但不會失速下行；中美基準利差收窄，甚至出現倒掛，債券市場存在資本流出壓力，二者都會給人民幣帶來貶值壓力。而政策層面，更加強調預期管理，降低滙率超調，中美關稅的降低會對人民幣滙率帶來脈衝性質的利好。整體來看，下半年人民幣不存在趨勢走強和走弱的力量，整體表現寬幅上落，美元兌人民幣的區間可能為6.5至7之間。

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撰文：林衛