【石藥1093】創新藥物管綫強大 石藥增長有保證

國泰君安對石藥集團（01093）發表更新。公司腫瘤藥物產品盈利增長強勁。2022年初至今的主要進展：1月取得「多恩達」的中國藥品注冊批件，用於治療復發或難治的外周T細胞淋巴瘤。於3月取得「克必妥」的中國藥品注冊批件，用於治療以往至少經過兩次系統性治療的復發或難治性濾泡性淋巴瘤成年人患者。公司又於4月遞交伊立替康脂質體注射液的中國上市申請。

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其次，強大的創新藥物管綫有望加速2022至2024年的盈利增長。石藥計劃在 2022至2026年推出涵蓋50種疾病的40款新產品，有望促進銷售增長。其中18個預計將在未來3年內推出。

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同時，截至去年底， 石藥集團的淨現金為110億元人民幣。過去12個月恒生綜合行業指數（醫療保健）下跌超過40%，行業估值一直處於折價狀態，讓公司有望通過併購進一步豐富其管綫。基於上述觀點和當前折現估值，該行建議買入。

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撰文：林衛