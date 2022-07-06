【開市9點半】大摩料年底港銀加P至6厘或以上

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大摩發表報告，預計香港樓按H按參考指標的1個月港元拆息（HIBOR），將由目前0.9厘水平，年底升到3.2厘至3.3厘。與此同時，香港銀行最優惠利率（P）將從目前約5厘水平，升到6厘至6.25厘。

參考目前最優惠利率處於5厘的大型銀行，假設H按利率為H+1.3厘、上限P-2.5厘。若大摩預測成真，H按供樓人士供款利率，將由目前約2.2厘，升到3.5厘至3.7厘。

不過，美國債息回軟至2.8厘，油價跌穿100美元，紓緩美國加息憂慮，港元1個月拆息正下跌，本港息口上升壓力暫時不大。

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