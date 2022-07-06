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【開市9點半】大摩料年底港銀加P至6厘或以上

股市 06:41 2022/07/06

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大摩發表報告，預計香港樓按H按參考指標的1個月港元拆息（HIBOR），將由目前0.9厘水平，年底升到3.2厘至3.3厘。與此同時，香港銀行最優惠利率（P）將從目前約5厘水平，升到6厘至6.25厘。

參考目前最優惠利率處於5厘的大型銀行，假設H按利率為H+1.3厘、上限P-2.5厘。若大摩預測成真，H按供樓人士供款利率，將由目前約2.2厘，升到3.5厘至3.7厘。

不過，美國債息回軟至2.8厘，油價跌穿100美元，紓緩美國加息憂慮，港元1個月拆息正下跌，本港息口上升壓力暫時不大。

重點新聞：

1.【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快

2.【大行看法】摩根士丹利大淡友：美國經濟增長放緩較預期嚴重　若確實步入萎縮、標指或低見3000點

3.【下半年展望】瑞銀：選擇性看木木木好本地銀行股、復甦受惠股及高息股

4.【下半年展望】富邦潘國光：恒指料先低後高　下試19000點後年底重上25000點

5.【藥明生物】藥明生物有望從美國「未經核實名單」除名　據報無錫公司已順利完成美方檢查

6.【中美貿易戰】美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅　惟或啟動補貼行為調查、提高科技產品關稅

7.【異動股】俄鋁尾盤抽升逾一成　俄億萬富翁擬就俄鋁與諾里爾斯克鎳業公司合併展開討論

8.【恒大汽車】「恒馳5」7月6日晚預售　恒馳：首一萬輛可交車時付款、15日內退車退款

9.【商湯20】商湯創新低後急彈、曾觸發冷靜期　股東解禁前一個月CCASS倉位增9倍

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

 

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