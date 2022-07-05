【MPF】理柏：上半年最佳成份基金僅升0.3%　歐、美及環球股票基金齊挫逾兩成

▲ 據理柏數據，上半年表現最佳強積金成份基金僅升0.3%。

理柏公佈強積金數據，上半年表現最佳5隻成份基金，依次是交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行愉盈強積金保守基金、東亞（強積金）行業計劃-東亞強積金保守基金、東亞強積金保守基金、友邦強積金優選計劃-強積金保守基金及友邦強積金優選計劃-保證組合。不過，5隻基金年初起計，回報僅介乎0.04%至0.29%。

至於上半年表現墊底的5隻成份基金，依次是宏利環球精選（強積金）計劃-宏利MPF歐洲股票基金、萬全強制性公積金計劃-美國股票基金、宏利環球精選（強積金）計劃-宏利MPF北美股票基金、宏利環球精選（強積金）計劃-宏利MPF國際股票基金及萬全強制性公積金計劃-環球證券基金。5隻基金年初至今回報，累計介乎負24.9%至負35.4%。

按類別劃分，除香港股票、港元貨幣市場、其他貨幣市場、中國債券、保證基金、港元債券及亞洲債券，合共7個類別外，其餘所有類別的強積金，年初至計均錄逾一成負回報。當中，以歐洲股票、美國股票及環球股票基金跌勢最慘烈，介乎21%至23%。

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