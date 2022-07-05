【汽車股】廣汽上月產銷量按年齊升逾四成　東風上月產銷量分別升半成及約4%

▲ 廣汽上月產銷量按年齊升逾四成，東風上月產銷量分別升半成及約4%。

廣汽 （02238） 今年6月汽車產量按年增長42.12%至23.25萬輛，年初起累計升15%至115.17萬輛；銷量按年升41.16%至23.44萬輛，年初起累計銷量升12.02%至114.99萬輛。

單計新能源汽車，廣汽6月產量按年升1.9倍至2.68萬輛，年初起計產量升122.3%至11.3萬輛；6月銷量按年升1.7倍至2.67萬輛，年初起累計銷量按年升119.86%至11.33萬輛。

東風 （00489） 上月汽車產量按年升5.1%至24.81萬輛，年初起累計跌12.97%至123.67萬輛；銷量按年升3.7%至24.1萬輛；年初起累計跌13.36%至123.42萬輛。

下半年新能源市場料優於上半年

單計新能源汽車，東風上月產量按年升兩倍至3.1萬輛；年初起累計也升近兩倍至13.17萬輛；銷量按年升1.9倍至3.18萬輛；年初起累計升185.9%至12.86萬輛。東風預計，政策刺激疊加需求釋放，下半年新能源市場表現優於上半年。

東風指上半年經營環境的不利影響帶來巨大壓力，但隨著疫情防控形式整體向好發展、各地生產、生活陸續恢復正常，同時得益於汽車購置稅減半、財政補貼以及放寬汽車限購等促進汽車消費的政策落地，經歷 4、5 月份的深度調整後，6 月份主要經營指標按月出現較大幅度提升，累計按年降幅縮窄。

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