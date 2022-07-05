  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 21:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信用卡優惠】建行（亞洲）推「Pet Living虛擬信用卡」　於寵物商店及獸醫診所簽帳享4%現金回贈

Hot Talk 21:00 2022/07/05

分享：

分享：

建行（亞洲）推「Pet Living虛擬信用卡」，於寵物商店及獸醫診所簽帳享4%現金回贈。

建行（亞洲）與Mastercard合作，推出「Pet Living虛擬信用卡」，新客戶成功申請「Pet Living虛擬信用卡」及簽賬滿指定金額，可享價值500元迎新禮品以及一系列信用卡會員尊享禮遇。

憑卡於寵物商店及獸醫診所簽帳，可享4%現金回贈，每月最多200元，並可享特優0.17%月平息（實際年利率最低3.55%）的消費簽帳分期計劃，還款期可長達60個月。

另外，客戶於OneDegree購買寵物保險可享74折；樂高寵物及愛犬站門市享88折；Private i Pets可享高達半價首次惠顧優惠。

建行（亞洲）零售業務總監陳麗明表示，香港信用卡市場競爭激烈，全面邁向數碼化發展，而開拓新的消費場景，令客戶有更獨特及貼心的體驗，一直是該行信用卡業務發展的重要方向。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

相關文章:

【信用卡優惠】滙豐：5、6月信用卡消費較第五波疫情大反彈　夥新世界推K Dollar雙倍兌換率

【信用卡優惠】花旗：Citi The Club客戶簽賬後可透過短訊連接至網站　以Club積分抵銷簽賬

【信用卡優惠】中銀推「Chill Card」　林敏儀：對今年簽帳額感樂觀、年輕人發卡量料增兩成

 

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 寵物保險 信用卡 建行亞洲 香港

上一篇文章

商品周期到頂未 油價仲會衝上？

下一篇文章

【盈警盈喜】理文化工盈喜　料中期純利按年增長超過50%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港經濟】公務員劃一加薪2.5%並追溯至4月　曾批趨勢調查離地、總商會認同最終加薪合理
【香港經濟】公務員劃一加薪2.5%並追溯至4月　曾批趨勢調查離地、總商會認同最終加薪合理
【恒指夜期+北水】北水轉走資20億　沽美團吉利　恒指夜期持平（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉走資20億　沽美團吉利　恒指夜期持平（不斷更新）
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款