【信用卡優惠】建行（亞洲）推「Pet Living虛擬信用卡」　於寵物商店及獸醫診所簽帳享4%現金回贈

▲ 建行（亞洲）推「Pet Living虛擬信用卡」，於寵物商店及獸醫診所簽帳享4%現金回贈。

建行（亞洲）與Mastercard合作，推出「Pet Living虛擬信用卡」，新客戶成功申請「Pet Living虛擬信用卡」及簽賬滿指定金額，可享價值500元迎新禮品以及一系列信用卡會員尊享禮遇。

憑卡於寵物商店及獸醫診所簽帳，可享4%現金回贈，每月最多200元，並可享特優0.17%月平息（實際年利率最低3.55%）的消費簽帳分期計劃，還款期可長達60個月。

另外，客戶於OneDegree購買寵物保險可享74折；樂高寵物及愛犬站門市享88折；Private i Pets可享高達半價首次惠顧優惠。

建行（亞洲）零售業務總監陳麗明表示，香港信用卡市場競爭激烈，全面邁向數碼化發展，而開拓新的消費場景，令客戶有更獨特及貼心的體驗，一直是該行信用卡業務發展的重要方向。

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