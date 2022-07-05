【市場調查】受晶片短缺等因素拖累 全球數碼相機出貨量按年大跌逾1成 5月全球出貨量僅63.7萬部

日本相機暨影像產品協會（CIPA），近日發表了今年5月數碼相機的全球出貨量報告，結果發現今年5月的數字相比過往數月呈上升趨勢，跟過去兩年同期呈下降趨勢有所不同。不過，全球出貨量由去年8月起至今年5月，已按年連續10個月萎縮，今年5月的全球出貨量只是去年同月的89.6%，大跌幅度逾1成，全球出貨量僅得63.7萬部。

【青姐話】向上游 唔使愁

今年5月數碼相機的全球出貨量為637,305部（前月的117.1%），銷售額為62,185,529,000日圓（前月的122.2%），無論是出貨量和銷售額均較上月有所增加。雖然與去年同月相比，出貨量下降至其89.6%，但銷售額就大幅增加至147.4%。

從相機類型來看，無反光鏡相機的表現尤其出色，出貨量為372,182部（前月的132.2%），金額為50,994,881,000日圓（前月的128.2%）。此外，與去年同月相比，出貨量增幅為140.4%，銷售額增幅為186.5%。

【職場熱話】打工仔日資公司上班半月有感而發 身處座位都要保持微笑 對辦公室繁複禮儀感無奈【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

機鏡一體式相機亦表現良好，出貨量為169,877部（前月的145.2%），金額為5,415,065,000日圓（前月的132.2%）。然而，雖然相比前月表現強勁，但與去年同月相比，出貨量減幅為67.4%，銷售額的減幅亦達80.6%。自 2022年初以來，這類相機的出貨量與去年同期相比大幅下降。

上月表現良好的單反相機數量為95,246部（前月的65.5%），銷售額為5,775,583,000日圓（前月的82.6%）。與去年同月相比下降幅度更大，出貨量跌幅為49.0%，銷售額跌幅為71.0%。

就日本以外的海外市場依然，數碼相機出貨量為567,312部（前月的115.9%），金額為56,550,661,000日圓（前月的119.7%）。與上月相比，無論是出貨量或銷售額都有增長。與去年同月相比，出貨量減少至89.6%，但銷售額增加至144.6%。

如按地區劃分，中國市場尤為強勁。數碼相機總出貨量為145,205部（前月的161.5%），銷售額為18,322,699,000日圓（前月的162.8%）。所有相機類型均較上月有所增加，不僅是機鏡一體化的相機及無反相機，就連單反相機，相比前一個月也在中國市場有所增長。

無反光鏡相機在歐洲市場增長顯著。與去年同月相比，錄得176.2%的出貨量和216.3%的銷售額。出貨量為93,121部，大幅拋離單反相機的34,824部。

美洲市場是按地區劃分的唯一一個出貨量和銷售額均較上月下降的地區。但按相機類型劃分，機鏡一體式相機的數量相比前月增長148.6%，銷售額則增長149.1%。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文