【大行報告】據報長和系售英國電力資產交易告吹　分析：不影響長建及電能價值

▲ 據報長和系售英國電力資產前突提價致交易告吹，分析指不影響長建及電能價值。

由長江基建 （01038） 、電能 （00006） 及長實 （01113） 共同持有的英國電力分銷網絡UK Power Networks，原定會向以麥格理及私募基金KKR為首的財團以150億英鎊出售，但據報因長和系集團在簽約前兩天突然對買方提價，交易最終告吹。

大行普遍相信，提價反映長和系相信，英國通脹高企對當地受規管資產的價值屬正面因素，因UK Power Networks是一項收入與通脹掛鉤的資產，而英國通脹又已升至40年高位。

摩通認為，基於上述因素，連同憧憬英國監管因素將有正面變化，集團並不急於求售UK Power Networks，加上長建與電能短期內沒有巨型收購目標，兩者料會選擇保留該資產，並等候更佳的併購機會。鑑於長建與電能均提供約5%至6%的股息率回報予投資者，摩通維持對兩股「增持」的評級，對長建目標價60元。

大摩亦相信，交易告吹不會影響長建及電能的價值。該行指除通脹外，減碳趨勢料亦對UK Power Networks的有機增長帶來支持。不過大摩提醒，英鎊及澳元年初起兌港元已分別下跌7%及5%，或會不利長建及電能上半年盈利增長。大摩予長建及電能「與大市同步」評級，前者目標價50元。

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