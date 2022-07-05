【大抽獎】ZA Bank推「ZA 百萬勁抽」幸運兒可獨得100萬現金

ZA Bank宣佈推出「ZA 百萬勁抽」大賞，推廣期內每月將有1名用戶獨贏100元萬現金。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

用戶可在 7 月起參加該活動，用 ZA Card 消費抽取「百萬勁抽券」，以獲得抽獎資格。推廣期內，ZA Bank 將每月隨機抽出 1 個「百萬勁抽券」號碼，該號碼的幸運兒將獨得100元萬現金。手持愈多「百萬勁抽券」，中獎機會愈高。首名幸運兒將於8月13日誕生，中獎用戶會經ZA Bank App收到得獎通知，大家亦請留意ZA Bank 官方網頁、Facebook 及 Instagram的公布。

參加方法如下：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【青姐話】向上游 唔使愁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱