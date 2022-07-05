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【大抽獎】ZA Bank推「ZA 百萬勁抽」幸運兒可獨得100萬現金

理財智慧 22:59 2022/07/05

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ZA Bank宣佈推出「ZA 百萬勁抽」大賞，推廣期內每月將有1名用戶獨贏100元萬現金。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

用戶可在 7 月起參加該活動，用 ZA Card 消費抽取「百萬勁抽券」，以獲得抽獎資格。推廣期內，ZA Bank 將每月隨機抽出 1 個「百萬勁抽券」號碼，該號碼的幸運兒將獨得100元萬現金。手持愈多「百萬勁抽券」，中獎機會愈高。首名幸運兒將於8月13日誕生，中獎用戶會經ZA Bank App收到得獎通知，大家亦請留意ZA Bank 官方網頁、Facebook 及 Instagram的公布。

參加方法如下：

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記者：鄭日棱

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