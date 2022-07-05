藥明生物子公司傳或獲美商務部 自未經核實名單除名

外電報道，美國商務部上周對藥明生物（02269）的子公司進行審查，如果今次審查結果正面，藥明生物或可從「未經核實名單」中剔除。藥明生物兩間子公司５個月前遭美國商務部列入「未經核實名單」，其中一間子公司是無錫藥明生物。受消息推動，藥明生物周二高見二個月新高87元，全日炒上6.5%收報82.6元。

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據外電報道，美國商務部官員表示，中國商務部上周允許一名美國出口管制官員，對無錫市的至少一家公司進行審查，這名官員拒絕透露涉及的公司，但報道引述消息指，美國官員上周對藥明生物進行了審查，若果今次審查結果正面，藥明生物可能從未經核實名單中剔除。美國商務部官員表示，希望美國出口控制官員在未來數周可以進入安徽。藥明生物相關人士今日亦回應內媒，表示剛剛完成無錫公司的檢查，一切順利，目前上海公司正在等待檢查。其指出，兩家公司是不同的法律實體，一家公司應該也可以單獨解除。

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美國商務部設置「未經核實名單」，是因為美國政府機構無法對名單中的公司進行必要核實程序，必須對有關公司實行更嚴格的出口管控。

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