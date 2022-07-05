【免費炸雞】為慶祝國際炸雞日 KFC肯德基免費派香辣脆雞 每間分店限量100隻

KFC肯德基為慶祝「國際炸雞日」，將於明天（6日）在全港分店派發100張炸雞換領券，可以於當天免費換領香辣脆雞一件，憑券即可於當日上午11時起，免費換領香辣脆雞一件。數量有限，先到先得，送完即止。

除此之外，在明日至周五（8日）期間，凡惠顧KFC家鄉雞套餐或香辣脆雞套餐，更可免費獲贈巴辣香雞翼2隻，堂食或外賣自取都適用。

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但值得注意的是，換領券只可使用一次，使用後將不獲發還，將隨機派發上髀或下髀，視乎供應而定。恕不接受列印本換領券，此活動不可與其他推廣優惠一併使用。換領券如遺失，或有更改、塗污或損毀，即作廢無效，恕不補發，換領券不可兌換現金或其他產品。

KFC肯德基免費派炸雞 換領券派發時間：上午開店時派發 地點：全港肯德基餐廳 換領券有效期：2022年7月6日 香港KFC分店營業時間：上午11時至下午9時（逾時失效） 活動網站：（按此連結）

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責任編輯：龍紀瑩