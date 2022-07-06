港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」

澳洲面臨勞動力不足問題，多個工種的薪酬大幅飆升，爭取更多新員工加入。英媒早前報道有清潔公司出年薪最低9.3萬澳元（約50萬港元）請人，但當地媒體訪問清潔工指，已有3年未加過人工。亦有香港移居澳洲的兼職清潔工表示，目前時薪約27澳元（144港元），未聽過有清潔工年薪有9.3萬澳元。

澳洲企業年薪50萬請清潔工 無需經驗都唔夠人 【下一頁】

英媒早前引述位於澳洲悉尼的Absolute Domestics清潔公司經理維斯（Joy Vess）表示，公司自去年年中開始一直缺乏清潔工人，於是把時薪大幅提高至45澳元（242港元）招聘，但個別地區仍然請唔夠人。

澳洲公營廣播機構SBS訪問從香港移民澳洲多年的吳女士，她一年前經聯邦福利機構綜聯Centerlink，透過中心介紹做清潔散工，現時時薪約27澳元（144港元），沒有病假年假等福利。

吳女士稱，由於手部勞損，每星期只能工作20小時，每月平均薪酬為2,160澳元（1.15萬港元），遠低於她原本領取每月多達3,200澳元（1.7萬港元）的「JobSeeker」（尋工者）津貼 。

英國邊幾間公司人工最高 畢業生賺多近5萬 【下一頁】

英媒《電訊報》盤點英國人工最高的公司

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吳女士表示並無認識時薪高達45澳元的清潔工人，但承認其工作的清潔公司，現時亦面臨人手不足，當地有很多行業亦缺乏勞工。

被承包公司聘用的清潔工人透露，目前在一間辦公室做全職工作，一星期工作5日、每日8小時，但已有3年未加過人工。有零售業員工稱，零售業亦缺乏人手，但自己薪酬未有因此提升。

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責任編輯：郭麗明