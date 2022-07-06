  • 29°C
香港時間 : 2022706日 (三) 09:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」

環球社會熱點 09:05 2022/07/06

分享：

分享：

澳洲面臨勞動力不足問題，多個工種的薪酬大幅飆升，爭取更多新員工加入。英媒早前報道有清潔公司出年薪最低9.3萬澳元（約50萬港元）請人，但當地媒體訪問清潔工指，已有3年未加過人工。亦有香港移居澳洲的兼職清潔工表示，目前時薪約27澳元（144港元），未聽過有清潔工年薪有9.3萬澳元。

澳洲企業年薪50萬請清潔工 無需經驗都唔夠人 【下一頁】

英媒早前引述位於澳洲悉尼的Absolute Domestics清潔公司經理維斯（Joy Vess）表示，公司自去年年中開始一直缺乏清潔工人，於是把時薪大幅提高至45澳元（242港元）招聘，但個別地區仍然請唔夠人。

澳洲公營廣播機構SBS訪問從香港移民澳洲多年的吳女士，她一年前經聯邦福利機構綜聯Centerlink，透過中心介紹做清潔散工，現時時薪約27澳元（144港元），沒有病假年假等福利。

吳女士稱，由於手部勞損，每星期只能工作20小時，每月平均薪酬為2,160澳元（1.15萬港元），遠低於她原本領取每月多達3,200澳元（1.7萬港元）的「JobSeeker」（尋工者）津貼 。

英國邊幾間公司人工最高 畢業生賺多近5萬 【下一頁】

英媒《電訊報》盤點英國人工最高的公司

    點擊圖片放大
    +5
    +4

吳女士表示並無認識時薪高達45澳元的清潔工人，但承認其工作的清潔公司，現時亦面臨人手不足，當地有很多行業亦缺乏勞工。

被承包公司聘用的清潔工人透露，目前在一間辦公室做全職工作，一星期工作5日、每日8小時，但已有3年未加過人工。有零售業員工稱，零售業亦缺乏人手，但自己薪酬未有因此提升。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

印度酒店及食肆禁收服務費 顧客可揀唔畀「貼士」
2022/07/05
印度酒店及食肆禁收服務費 顧客可揀唔畀「貼士」
西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭
今日
西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
2022/07/05
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
艾菲爾鐵塔被指生鏽嚴重 斥資近5億只為「粉飾太平」
2022/07/05
艾菲爾鐵塔被指生鏽嚴重 斥資近5億只為「粉飾太平」
美國6.5萬呎小島264萬放售 要滿足1條件先做到島主
2022/07/05
美國6.5萬呎小島264萬放售 要滿足1條件先做到島主

你可能感興趣

印度酒店及食肆禁收服務費 顧客可揀唔畀「貼士」
18:15 2022/07/05
印度酒店及食肆禁收服務費 顧客可揀唔畀「貼士」
西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭
今日 08:05
西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
17:23 2022/07/05
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
網絡熱話 職位招聘 移民 澳洲 行業 兼職 香港

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間09:00）
【烏克蘭戰爭】北約簽瑞典芬蘭加入協定 烏料戰後重建需近6萬億（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】北約簽瑞典芬蘭加入協定 烏料戰後重建需近6萬億（不斷更新）
澳洲企業年薪50萬請清潔工 無需經驗都唔夠人
澳洲企業年薪50萬請清潔工 無需經驗都唔夠人
英超一球員涉強姦 北倫敦大宅被補
英超一球員涉強姦 北倫敦大宅被補
芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆
芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款