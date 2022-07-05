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【下半年展望】瑞銀：選擇性看好本地銀行股、復甦受惠股及高息股

股市 19:33 2022/07/05

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瑞銀選擇性看好本地銀行股、復甦受惠股及高息股。

瑞銀繼續選擇性地看好銀行股、復甦受惠股，以及高息股，因在加息背景下，有關股份可望受惠。與此同時，隨著通關能見度上升，瑞銀料通關受惠股可跑贏，但提醒這些股份存在短期波動性。

瑞銀指出，利率期貨市場反映，市場對於聯邦基金利率觸及3厘或以上之預測機會率升至100%，而有關預期已推升了十年期美債息。該行又發現，與MSCI香港指數比較，本地銀行股的相對回報與實質債息的變化高度相關。該行又指，本地銀行股估值仍吸引，即使本港滯後於美國加息，相信本港銀行同業拆息（HIBOR）仍會跟隨聯邦基金利率走高。不過該行提醒，港息走高會推升本港按息，並對物業價格及本港上市發展商股價添壓。

預計中港澳三地年底將逐步開放邊境

對於內地放寬防疫措施，瑞銀認為有助市場高度相信中港邊境未來有望重開，但直言措施對本港基本因素短期內沒有任何助益。瑞銀的基本情境預測為，隨著二十大舉行之後年底來臨，中港澳三地將逐步開放邊境。

另外，瑞銀指市場上月將MSCI香港指數2022至2023年度的每股盈利預測下調了0.8%至1%，至11%至17%之區間，水平仍高於瑞銀所預測的8%至11%。

個股方面，瑞銀最看好的港股為友邦 （01299） 、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 、長和 （00001） 、電盈 （00008） 、銀娛 （00027） 及金沙 （01928） 。最不看好股份為太古地產 （01972） 及恒地 （00012）

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大行報告 瑞銀 每股盈利 太古地產（01972） 本地銀行股 MSCI香港指數 加息 香港 長和（00001） 中銀香港（02388）

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