【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快

▲ 【香港加息】大摩料年底香港銀行P加至6厘或以上 供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘

大摩發表報告，預計香港樓按H按參考指標的1個月港元拆息（HIBOR），將由目前0.9厘水平，年底升到3.2厘至3.3厘。與此同時，香港銀行最優惠利率（P）將從目前約5厘水平，升到6厘至6.25厘。大摩表示，香港息率提高將利好銀行淨息差，但令樓市需求受壓，續予大部分香港銀行股「與大市同步」投資評級，同時看好收息股多於發展商股份。

現時市場對加P看法，渣打預期年底才有加P壓力，摩通預期明年上半年才會加P，大新預期第三季上調P的機率上升，當大型銀行的P與三個月港元拆息的息差，收窄至300個基點左右，就似乎會導致P有上升的壓力。

參考目前最優惠利率處於5厘的大型銀行，假設H按利率為H+1.3厘、上限P-2.5厘。若大摩預測成真，H按供樓人士供款利率，將由目前約2.2厘，升到3.5厘至3.7厘。

大摩料1個月拆息升至2厘以上港銀須加P

大摩表示，美國聯儲局6月中加息0.75厘後，美元兌港元匯率長處於7.85弱方水平，引發金發局入市，令香港銀行體系總結餘較5月底3200億元，縮至最新2330億元，1個月港元拆息也從0.2厘走高至0.9厘，一如該行5月預計，香港此次加息周期較2016年至18年更快更急。

該行預期，港元至少維持於7.85弱方水平至今年10月、11月，並料當1個月拆息升到2厘至2.3厘水平，與銀行H按「封頂息」收窄至不足0.5厘，銀行便有壓力加P應付。

大摩：香港樓價今明兩年分別跌2%、5%

對樓價影響方面，大摩指出，在2016年至18年加息周期，港銀只加P 0.125厘，而且當時香港經濟穩定、失業率處低位，期內香港樓價照升27%。

最新香港經濟預測遠較當時弱，而且樓價已大致維持在現水平近4年，大摩認為，香港樓市面臨壓力較前一周期更大，預料在供款息率上升下，今明兩年樓價將會跌2%和5%。一旦聯儲局加息更為進取，香港樓價跌幅將更明顯。

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記者：麥德銘