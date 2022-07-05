  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快

股市 18:38 2022/07/05

分享：

分享：

【香港加息】大摩料年底香港銀行P加至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘

大摩發表報告，預計香港樓按H按參考指標的1個月港元拆息（HIBOR），將由目前0.9厘水平，年底升到3.2厘至3.3厘。與此同時，香港銀行最優惠利率（P）將從目前約5厘水平，升到6厘至6.25厘。大摩表示，香港息率提高將利好銀行淨息差，但令樓市需求受壓，續予大部分香港銀行股「與大市同步」投資評級，同時看好收息股多於發展商股份。

現時市場對加P看法，渣打預期年底才有加P壓力，摩通預期明年上半年才會加P，大新預期第三季上調P的機率上升，當大型銀行的P與三個月港元拆息的息差，收窄至300個基點左右，就似乎會導致P有上升的壓力。

參考目前最優惠利率處於5厘的大型銀行，假設H按利率為H+1.3厘、上限P-2.5厘。若大摩預測成真，H按供樓人士供款利率，將由目前約2.2厘，升到3.5厘至3.7厘。

大摩料1個月拆息升至2厘以上港銀須加P

大摩表示，美國聯儲局6月中加息0.75厘後，美元兌港元匯率長處於7.85弱方水平，引發金發局入市，令香港銀行體系總結餘較5月底3200億元，縮至最新2330億元，1個月港元拆息也從0.2厘走高至0.9厘，一如該行5月預計，香港此次加息周期較2016年至18年更快更急。

該行預期，港元至少維持於7.85弱方水平至今年10月、11月，並料當1個月拆息升到2厘至2.3厘水平，與銀行H按「封頂息」收窄至不足0.5厘，銀行便有壓力加P應付。

大摩：香港樓價今明兩年分別跌2%、5%

對樓價影響方面，大摩指出，在2016年至18年加息周期，港銀只加P 0.125厘，而且當時香港經濟穩定、失業率處低位，期內香港樓價照升27%。

最新香港經濟預測遠較當時弱，而且樓價已大致維持在現水平近4年，大摩認為，香港樓市面臨壓力較前一周期更大，預料在供款息率上升下，今明兩年樓價將會跌2%和5%。一旦聯儲局加息更為進取，香港樓價跌幅將更明顯。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股、中國建材**

相關文章：

【大行報告】銀河聯昌：香港實際按息仍低兼終端需求強　樓價料保持平穩　重申新地為行業首選

【香港樓市】摩通梁啟棠：即使加P兩次、對按揭供款影響有限　預期今年樓價至少升5%

【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5%　看好兩隻本港地產股（附各股目標價）

記者：麥德銘

港股 大行報告 樓價 拆息 H按 加息 美國聯儲局

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水轉走資20億　沽美團吉利　恒指夜期持平（不斷更新）

下一篇文章

【大行看法】摩根士丹利大淡友：美國經濟增長放緩較預期嚴重　若確實步入萎縮、標指或低見3000點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【恒指夜期+北水】北水轉走資20億　沽美團吉利　恒指夜期持平（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉走資20億　沽美團吉利　恒指夜期持平（不斷更新）
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款