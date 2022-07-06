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【下半年部署】招證國際料恒指下半年上試25000點 推薦19隻首選股

股樓投資 18:09 2022/07/06

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招商證券國際發表港股下半年投資策略報告，認為恒指估值便宜對北水具吸引力，加上內地分別推出政策扶持消費、房地產和基建，以及自身通脹壓力較低足以推出靈活的貨幣政策的情況下，恒指下半年料於預測市盈率10.5至12.5倍，即21000至25000點之間上落。該行又指出，內地主要城市解封後經濟有一定改善，預期今年內地GDP增長為4.2%。

【下半年部署】渣打料恒指下半年上試24000點 看好能源金融工業通訊板塊   詳情請看【下一頁

【青姐話】向上游 唔使愁

招商證券國際看好的板塊包括餐飲、汽車、能源、金屬、房地產及環保等，認為它們受惠於經濟復甦和結轉型，和估值吸引。該行亦列出最新首選股份名單，共有19隻股份上榜。

招商證券國際首選股名單：

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藥明生物子公司傳或獲美商務部 自未經核實名單除名   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

招商證券（06099） 港股

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