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【職場熱話】兼職私補替學童買飯兼陪食 向家長索多半小時人工被拒 家長：陪食飯都收錢？

理財智慧 13:53 2022/07/05

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不少大學生都會選擇做兼職私人補習，以賺取生活費。早前有兼職私補的大學生表示，學生家長曾稱因工作緣故，不能照顧孩子用餐，希望私補老師能幫忙補替孩子買飯兼陪食後上堂，亦會把飯錢連同補習時薪一併計算，而她再要求索取陪食飯的半小時人工時，卻遭對方一口拒絕，更被反駁「陪佢食飯都收錢？」，令她感委屈。

樓主經歷：

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兼職私補老師認為，對方要求自己以私人時間陪學生食飯的要求不合理，於是問網民意見。有人認為樓主的要求合理，「又不是保母，就多給半小時人工，真的很『孤寒』」、「犧牲了私人時間陪孩子食飯為何不用錢？」、「上班時即使沒有客人，老闆都應該出糧。同一道理，有上班就應該要出糧吧」。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

另外，有網民指曾遇過類似情況，但因學生家長包其用餐費，故沒有另算工資，「曾經有家長煮飯多煮一份給我，讓我陪他孩子吃，省了一餐飯錢很開心」、「我也試過，不過個家長都明事理，給錢我多買一份給自己」。有人就認為要視乎樓主與家長及學生的關係，「視乎你與學生的關係如何，小朋友需要照顧」、「如果家長是個好人，小小要求都沒問題吧」。

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責任編輯：龍紀瑩

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