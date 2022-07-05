▲ 【大行看法】摩根士丹利大淡友：美國經濟增長放緩較預期嚴重 若確實步入萎縮、標指或低見3000點

華爾街著名淡友、摩根士丹利策略師Michael Wilson認為，烏克蘭戰爭及中國疫情清零政策影響下，美國經濟正處於放緩之中，情況甚至比預期更糟糕。

Wilson發表報告指，由於近期債券收益率下降，投資者押注如果通脹在下半年見頂，美聯儲態度或會變得不那麼強硬，但任何利率下降應更多被解讀為對增長的擔憂，而不是來自聯儲局的放寬。

如果經濟確實萎縮 標指或跌至3,000點

標指上半年經歷50多年以來最糟糕表現，投資者擔心聯儲局趨鷹派及通脹飆升形成有毒組合，加劇經濟收縮。摩根士丹利表示，如果宏觀經濟數據沒有實際反映出經濟衰退，股市或會進一步上漲，但如果經濟確實萎縮，標指可能會跌至3,000點。

Wilson是最出名的華爾街淡友之一，曾正確預測今年美股拋售潮。他認為標指公允價值目標約為 3,400 至 3,500點，或比當前水平低 11%。他說，隨著利率和股票風險溢價開始更準確地反映增長放緩，股市可能會受到第二季度收益的推動。

摩根士丹利：若盈利預期未降至更合理水平 熊市未會完結

摩根士丹利表示，由於標指和納指預期收益均比全球金融危機後趨勢高出 20% 以上，有跡象表明未來幾個月的利潤預期將被下調。Wilson稱：「在盈利預期降至更合理的水平或估值反映這種風險之前，（今輪）熊市並不完結。」

Wilson提到，市場在評估盈利風險後傾向盈利穩定股份，包括電信、公用事業、保險、房地產、部分消費必需品和醫療保健等防禦性行業，另一方面，科技硬件和半導體面臨的風險更大。

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