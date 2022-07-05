【新股IPO】塗鴉智能2391首日掛牌 收市報19.3元與招股價一樣

塗鴉智能（02391）首日掛牌，開市報19.56元，較招股價19.3元高開1.3%，最高曾見19.94元，收市報19.3元，與招股價持平；全日成交40.3萬股，涉資788萬元。

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塗鴉智能是內地物聯網雲開發平台，旗下的智慧商業SaaS為垂直行業提供智能解決方案，合作夥伴包括飛利浦及施耐德電氣等。今次公開發售錄近9倍超額認購，一手中籤率18%；並以每股19.3元定價，較招股價22.8元低15.4%，料集資淨額約7000萬元。

是次集資所得，主要用作未來五年增強物聯網技術和基礎設施、擴大和增強產品供應、營銷與品牌活動，以及尋求戰略夥伴關係投資和收購等。

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記者：張以正