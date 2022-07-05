【資訊安全】英國國會議員聯署呼籲　停用中國廠商監控設備

▲ 基於安全理由，英國議會上院和下院67名議員近日簽署請願書，呼籲政府禁止在英國銷售和使用中國廠商海康威視和大華的監控設備，並譴責兩所企業用技術參與侵犯人權行為。

英國政府採用監控系統近日引起爭議。基於安全理由，英國議會上院和下院67名議員近日簽署請願書，呼籲政府禁止在英國銷售和使用中國廠商海康威視和大華的監控設備，並譴責兩所企業用技術參與侵犯人權行為。

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據BBC報道，英國倡導公民權力和私隱的民間組織「Big Brother Watch」最近一項研究指出，英國大部分公共機構都在使用中國廠商海康威視和大華所生產的閉路電視攝錄機，被監控的範圍包括英國73%的地方政府、英格蘭地區57%的中學、六成醫療服務系統（NHS）中的醫院、大學和警察部隊。

研究公開後，67名議員包括：前大臣David Davis 、 Lord Bethel 、 Steve Baker 、Damien Green、工黨人權代表Baroness Chakrabarti及Baroness Kennedy of Shaw 等人，隨即向當地政府遞交請願信，呼籲英國首相Boris Johnson以道德為由，禁止在英國銷售和使用海康威視和大華生產的監控設備。

《金融時報》報道提到，海康威視發言人表示，該企為如何與政府機構合作打擊犯罪和恐怖主義感到「自豪」，並暗示有英國團體抹黑海康威視。大華此前曾表示，該企遵守所有適用的地方、國家和國際法律，永遠不會針對任何特定民族制定解決方案。另值得一提的是，海康威視和大華都因其設備被用作鎮壓維吾爾族穆斯林，目前已被美國列入黑名單。

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責任編輯：曾曉汶

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