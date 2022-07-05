【置業故事】外藉租客剛獲香港永久居民身份證　火速花逾千萬購東涌私樓

一名外藉人士獲取香港永久居民身份證後，隨即由租轉買，斥1,070萬元購入東涌藍天海岸影岸．紅高層單位自住。

美聯物業田國輝說，藍天海岸影岸．紅A座高層D室，實用面積777平方呎，兩房一套間隔，日前以1,070萬元易手，實用呎價約13,701元。代理透露，買家是外藉租客，於區內租屋多時，新近取得香港永久居民身份證後，隨即於區內覓盤，睇樓後認為上址合適，加上業主願減價30萬元，故決定購入上址。

資料顯示，原業主於2007年7月以351.5萬元一手購入單位，持貨15年，現帳面賺718.5萬元，物業期內升逾兩倍。

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