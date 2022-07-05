  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【置業故事】外藉租客剛獲香港永久居民身份證　火速花逾千萬購東涌私樓

股樓投資 18:23 2022/07/05

分享：

分享：

一名外藉人士獲取香港永久居民身份證後，隨即由租轉買，斥1,070萬元購入東涌藍天海岸影岸．紅高層單位自住。 

美聯物業田國輝說，藍天海岸影岸．紅A座高層D室，實用面積777平方呎，兩房一套間隔，日前以1,070萬元易手，實用呎價約13,701元。代理透露，買家是外藉租客，於區內租屋多時，新近取得香港永久居民身份證後，隨即於區內覓盤，睇樓後認為上址合適，加上業主願減價30萬元，故決定購入上址。 

資料顯示，原業主於2007年7月以351.5萬元一手購入單位，持貨15年，現帳面賺718.5萬元，物業期內升逾兩倍。 

一個月HIBOR走勢（不斷更新）【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 東涌 藍天海岸 美聯物業

上一篇文章

【新股IPO】塗鴉智能2391首日掛牌 收市報19.3元與招股價一樣

下一篇文章

【國際油價】花旗：一旦出現經濟衰退　油價年底恐跌至每桶65美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】兩年前高價入市　曾為東九居屋王　樂富德強苑三房慘成銀主盤
【有相睇】兩年前高價入市　曾為東九居屋王　樂富德強苑三房慘成銀主盤
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【青姐話】向上游 唔使愁
【青姐話】向上游 唔使愁
【家庭熱話】跟月入3萬兒子及女友同住 父母要求每月繳8000元家用 被指責刻薄自私
【家庭熱話】跟月入3萬兒子及女友同住 父母要求每月繳8000元家用 被指責刻薄自私
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款