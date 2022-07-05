【大行看法】盛寶金融料標指今年稍後或明年上半年才見底　看好大宗商品和軍工股

▲ 盛寶金融料美股今年稍後或明年上半年才見底 看好大宗商品和軍工股

盛寶金融發表第三季展望，指出股市不會再出現V型反彈，今季的公司盈利展望亦不樂觀。美股已進入熊市，該行預計，標指將從峰值回調35%左右，料需12至18個月，即今年稍後或明年上半年才會見底。直到股市下跌至觸底前，預期大宗商品和軍工股將繼續表現良好，有形資產是贏家，但房地產是唯一例外。

星展：看好第3季中國市場表現，料科企可見底回升， 看【下一頁】

中國股市可能仍處於熊市

對於中國股市，盛寶金融大中華區市場策略師黃永輝指，政策上相對寬鬆、市塲倉位和股票估值不高，可能意味中國股市在第三季度的表現有機會優於其他主要市場，投資者可能會受益於股市間歇的反彈。

然而，中國仍處於向新發展模式轉型的過程中，面對貿易條件惡化、全球金融環境趨緊、全球經濟放緩的衝擊，加上疫情防控面臨不確定性，中國股市可能仍處於熊市，長綫投資者在增持時應該維持耐心和謹慎。

料經濟衰退美元才見頂回落

美滙觸及106關，盛寶金融指，美元只會在經濟陷入衰退或市場意識到美國聯儲局永遠無法趕上通漲之後，才會見頂並開始顯著回落，因為後者將威脅到美國國債的穩定性。

談及通脹，盛寶首席經濟學家兼首席投資官Steen Jakobsen表示，通脹預期正在快速上升，並推動第二輪通脹效應，這將促使各國央行進一步收緊政策，甚至超出他們或市場目前的預期，直到這快速遠走的列車被控制，這很可能使經濟陷入深度衰退。

該行指，第三季度及以後將更清楚地展示出，在新周期中，政治主導地位比貨幣緊縮更優先，貨幣緊縮將永遠在後面追趕。

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