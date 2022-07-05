【下半年部署】渣打料恒指下半年上試24000點 看好能源金融工業通訊板塊

渣打集團(02888)旗下渣打銀行香港財富管理，發表下半年市場展望。渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文表示，現時5月及6月港股跟隨Ａ股上升，料下半年中港股市平穩逐步向好，有信心中港股市比歐美市場優勝，認為恒指在20000點有強力支持，預期下半年不會見首季低位，若下半年能企穩22000點，下半年恒指有機會上試24000點。

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對於美國加息，他表示，相信聯儲局壓制通脹上升為重中之重，下半年美國央行繼續加息，但認為債息上行空間不大，該行料聯儲局利率今年底目標利率為3.25％。對於港息，他指本港整體往後息口或會跟美國而調升，認為存款利率上調趨勢會維持到下半年，若聯匯行之有效，港元將會穩定發展，又指美國加息對香港樓市沒有重要影響。林嘉文又表示，黃金料受惠地緣政局帶動的避險需求，未來12個月目標價黃金為每盎司1,965美元。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，下半年策略上應「減股加債」，經濟衰退風險升溫，令股市波動上升、提升債券佔組合比例，以爭取收益，而在股票方面，看好能源及金融、工業及通訊等板塊、與及歐美健康護理股。長線主題則包括中國共同富裕政策、數碼化末來，以及氣候變化。

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