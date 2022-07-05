【REITs】招商房託料新收購項目可提高5.6%基金分派收入　未來目標出租率達八成

▲ 招商房託料新收購項目可提高5.6%基金分派收入 未來目標出租率達八成

招商局房託 （01503） 早前成功收購北京朝陽區的招商局航華科貿中心46.41%權益，招商局房託執行董事郭瑾表示，物業自2019年進行翻新，大樓公共空間及電梯等已經完成翻新改造工程，料翻新可增加出租單價和出租率，穩定收入來源增加，可令每基金單位分派收入較原本增加5.6%。

郭瑾透露，目前該大樓的出租率約為66%，未來目標出租率為80%，與房託旗下其他物業的出租率看齊。此外，目前大樓約五成租約將於2024年底前完結，預計下一次續約的租金升幅將達3%至5%。

現租金每平方米326人幣 具較大增長空間

招商局房託主席黃均隆表示，目前該收購大樓每月每平方米租金為326.8元人民幣，較市場340元人民幣至450元人民幣低，加上近日北京證券交易所成立，將帶動中小企對寫字樓需求，因此相信未來該項目的物業租金有較大增長空間。

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