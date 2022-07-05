【新股IPO】智雲健康9955明日掛牌 公開發售超額認購6.9倍 一手中籤率50%

智雲健康（新上市編號：09955）明日掛牌，其公開發售部分錄得超額認購約6.89倍，一手中籤率50%，認購4手即能穩獲一手，並以每股30.5元定價；聯席保薦人為摩根士丹利及摩根大通。

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該股是次上市引入了4名基石投資者，包括Sanofi Foreign Participations B.V、代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market)Fund SPC、揚子江(香港)及Tasly International Capital Limited，合共認購公司1,158.17萬股，佔緊隨全球發售完成後公司股本約1.97%。



此外，集資所得約60%用於業務擴張；約25%用於提高醫學知識和技術能力；約5%用於通過戰略夥伴關係、投資和收購其他業務來擴大生態系統；約10%用於營運資金和一般公司用途。

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記者：張以正