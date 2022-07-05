  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】智雲健康9955明日掛牌 公開發售超額認購6.9倍 一手中籤率50%

股樓投資 18:05 2022/07/05

分享：

分享：

智雲健康（新上市編號：09955）明日掛牌，其公開發售部分錄得超額認購約6.89倍，一手中籤率50%，認購4手即能穩獲一手，並以每股30.5元定價；聯席保薦人為摩根士丹利及摩根大通。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

該股是次上市引入了4名基石投資者，包括Sanofi Foreign Participations B.V、代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market)Fund SPC、揚子江(香港)及Tasly International Capital Limited，合共認購公司1,158.17萬股，佔緊隨全球發售完成後公司股本約1.97%。

此外，集資所得約60%用於業務擴張；約25%用於提高醫學知識和技術能力；約5%用於通過戰略夥伴關係、投資和收購其他業務來擴大生態系統；約10%用於營運資金和一般公司用途。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
智雲健康（09955） IPO 港股

上一篇文章

【國際油價】花旗：一旦出現經濟衰退　油價年底恐跌至每桶65美元

下一篇文章

【職場熱話】高層離職派散水餅 打工仔拒收 事後被上司訓斥「無禮貌」 嘆「人情世故難理解」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】兩年前高價入市　曾為東九居屋王　樂富德強苑三房慘成銀主盤
【有相睇】兩年前高價入市　曾為東九居屋王　樂富德強苑三房慘成銀主盤
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【青姐話】向上游 唔使愁
【青姐話】向上游 唔使愁
【家庭熱話】跟月入3萬兒子及女友同住 父母要求每月繳8000元家用 被指責刻薄自私
【家庭熱話】跟月入3萬兒子及女友同住 父母要求每月繳8000元家用 被指責刻薄自私
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款