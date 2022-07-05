印度酒店及食肆禁收服務費 顧客可揀唔畀「貼士」

在餐廳飽餐一頓後，不少人對帳單上的「加一服務費」早已習而為常，若滿意服務質素更是會附上小費。但印度消費者保護機構日前修例並公布新指引，禁止酒店及餐廳未經消費者同意下收取服務費，商戶亦不得因為顧客無支付小費而拒絕提供服務。

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印度食肆大多數會向顧客收取5%至15%服務費，當地保護消費者部門接獲強收服務費的投訴增加。印度消費者事務部周一（4日）公布新指引，禁止酒店及餐廳未經消費者同意下收取服務費、或者巧立名目收取小費。

新指引下，商戶亦不得因為顧客不打算支付服務費而拒絕向其提供服務，消費者可透過政府求助熱線或向當地政府舉報違法商戶。

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該部門於2017年已發布指引，規定顧客只需按照餐牌含稅價格支付費用，民眾可自由決定是否給予小費，未經客戶同意的服務費屬「不公平交易手法」。當局亦鼓勵食肆提高食物價格，放棄收取服務費。惟絕大多數商戶拒絕跟從指引。

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責任編輯：郭麗明