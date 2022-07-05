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【港交所388】港交所成立香港國際碳市場委員會　11名初始成員包括騰訊國泰3家發鈔行等

股市 17:40 2022/07/05

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【港交所388】港交所成立香港國際碳市場委員會　11名初始成員包括騰訊國泰3家發鈔行等

港交所 （00388） 近年擬發展碳市場，最新公布與11家企業及金融機構成立「香港國際碳市場委員會」，共同探索區域碳市場的發展機遇。港交所表示，更多有關此項目的詳情將容後公布。

港交所表列出11名首批會員，當中包括香港、內地和國際企業包括：

  • 中銀香港 （02388）
  • 香港上海滙豐銀行
  • 渣打銀行（香港）
  • 工銀亞洲
  • 法國巴黎銀行香港分行
  • 澳新銀行集團有限公司香港分行
  • 國泰航空 （00293）
  • 騰訊控股 （00700）
  • 中國林業集團
  • 中國節能環保集團
  • 國家電力投資集團

港交所行政總裁歐冠昇表示，委員會將在港交所建設領先碳市場的目標上發揮重要角色，歡迎中國、亞洲及世界各地的機構及企業參與，期待未來更多有共同目標和願景的組織加入，實現零淨排放的旅程。

港交所表示，合作聚焦建設國際碳市場，利用香港的國際金融中心地位，推動香港、中國內地及其他地區實現碳中和目標，及投入發展綠色和可持續金融生態圈的進程。委員會成員將協助香港建設效率及成效兼備的國際碳市場，提供優越的市場基礎設施、產品和服務。

港交所於今年3月企業日時曾提出多項工作目標在年內完成，當中包括碳排放積分交易、ESG指數衍生產品、諮詢ESG 披露ISSB準則等綠色金融相關項目。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

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【港交所企業日】一文看清港交所2022年目標完成工作　延長衍生品交易時間、碳排放積分交易

【碳交易】港交所與廣州碳交所簽訂合作備忘錄　尋碳市場機會

【可持續發展】港交所料2050年前達致淨零排放　加入國際聯盟推動低碳

港股 香港交易所（00388） 澳新銀行 工銀亞洲 國泰航空（00293） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700）

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