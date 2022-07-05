【港交所388】港交所成立香港國際碳市場委員會　11名初始成員包括騰訊國泰3家發鈔行等

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【ET講股通】梁耀康：整固搵機會（附time code）（第二版︰加入文字內容）
港交所 （00388） 近年擬發展碳市場，最新公布與11家企業及金融機構成立「香港國際碳市場委員會」，共同探索區域碳市場的發展機遇。港交所表示，更多有關此項目的詳情將容後公布。
港交所表列出11名首批會員，當中包括香港、內地和國際企業包括：
港交所行政總裁歐冠昇表示，委員會將在港交所建設領先碳市場的目標上發揮重要角色，歡迎中國、亞洲及世界各地的機構及企業參與，期待未來更多有共同目標和願景的組織加入，實現零淨排放的旅程。
港交所表示，合作聚焦建設國際碳市場，利用香港的國際金融中心地位，推動香港、中國內地及其他地區實現碳中和目標，及投入發展綠色和可持續金融生態圈的進程。委員會成員將協助香港建設效率及成效兼備的國際碳市場，提供優越的市場基礎設施、產品和服務。
港交所於今年3月企業日時曾提出多項工作目標在年內完成，當中包括碳排放積分交易、ESG指數衍生產品、諮詢ESG 披露ISSB準則等綠色金融相關項目。
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