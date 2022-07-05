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【二手樓價】青衣曉峰園連天台單位低市價沽　去年10年開始放盤　累減202萬終賣得出

股樓投資 17:43 2022/07/05

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新盤交投暢旺，搶去二手盤客源，客源相對較少的二手特色單位，只好劈價出售。青衣曉峰園有連天台單位去年10月放盤，終累減202萬元，以略低於市價的價錢易手。 

中原地產黃國強說，曉峰園1座高層連天台單位，實用面積792平方呎，三房連套房間隔，連約390平方呎天台，於去年10月放盤，當時叫價1,200萬元，其後因應市況多次減價，日前最新叫價為1,050萬元，但終以998萬元易手，累減202萬元，實用呎價約12,601元，略低市價約2%至3%。代理透露，買家為外區用家，見上址價錢吸引，而且單位少有放盤，於是把握機會入市自用。 

據了解，原業主於2007年12月以440萬元買入單位，持貨15年，現帳面賺558萬元，物業期內升值約127%。 代理說，近日二手交投較為淡靜，曉峰園本月暫錄1宗成交。

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撰文 : 黃卓賢

青衣 二手市場 曉峰園 中原地產

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