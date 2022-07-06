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西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭

環球社會熱點 08:05 2022/07/06

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西班牙國王費利佩六世與王后萊蒂西亞共育有兩名女兒，惟兩人甚少在公眾露面。近日兩位公主陪同父母出席活動時，讓外媒大為驚艷，原來二人已婷婷玉立，特別是大女萊奧諾公主，風頭甚至勝過國王及王后。

西班牙涉貪前國王「逃亡」 下榻阿布扎比豪華酒店 【下一頁】

民主英雄變過街老鼠 涉貪西班牙前國王避走多米尼加 【下一頁】

費利佩六世（King Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Queen Letizia）周日（3日）攜同兩位女兒，16歲大女兼王儲萊奧諾公主（Princess Leonor）及細女蘇菲亞公主（Princess Sofia）抵達巴塞隆拿，準備參加周一（4日）舉行的活動。

國王一家先於周日在加泰羅尼亞（Catalunya）地區，參觀西班牙畫家達利（Salvador Dali）的博物館。萊奧諾身穿印有紅色花紋長裙現身，蘇菲亞則以白色短裙視人，兩位公主的裝扮充分青春氣息。在場民眾熱烈歡迎王室到來，兩位公主亦有與民眾握手。

參觀博物館

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翌日，萊奧諾穿起粉藍色平肩晚禮裙與一身白色型格長褲的蘇菲亞，伴隨父母參加年度希羅納公主基金會頒獎典禮。英媒《每日郵報》形容，萊奧諾與蘇菲亞相當有氣質，似足母親萊蒂西亞，加上西裝筆挺的費利佩六世，簡直是一個時尚家庭。

出席活動

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責任編輯：吳漢培

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