【國際油價】花旗：一旦出現經濟衰退　油價年底恐跌至每桶65美元

花旗集團警告，一旦經濟衰退來襲，重創需求，原油到今年年底可能爆跌⾄每桶65美元。

Francesco Martoccia和Ed Morse在內花旗分析師在報告中說，如石油輸出國組織與盟友（OPEC+）不進行任何⼲預，以及對石油投資下降。原油到今年年底可能爆跌⾄每桶65美元，到2023年底更進一步跌⾄每桶45美元。

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俄烏戰爭後，油價⼀路飆升，隨著各國央⾏加息和經濟衰退⾵險增加，花旗將當前的能源市場與1970年代的危機進行⽐較。花旗表示，就石油而言，歷史證據表明，只有在全球經濟衰退最嚴重的情況下，石油需求才會出現負增長。但在所有經濟衰退中，油價都會跌至大致邊際成本價格。

截至周二（5日）下午6時，布蘭特原油期貨每桶報112.44美元。紐約原油期貨每桶報108.65美元。

不過，值得一提的是，目前該⾏經濟學家預計美國不會陷⼊衰退。

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責任編輯：黃苑筠