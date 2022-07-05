【戲院復常】香港2022年上半年票房　較疫前下跌65.78%

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【優惠著數】第二期消費券8月發放 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
疫情持續逾兩年，戲院業更被勒令停業多時。香港票房有限公司表示，雖然4月21日已放寬並復業，但入座率仍受限，並公布2022年上半年票房，較疫情前票房下跌約65.78%。
該公司指，政府收緊社交距離措施時，導致業界損失了兩大黃金檔期；加上過報兩年製作及戲院發行均受疫情影響，減少了出埠拍攝，今年上半年上映的港產片只有6部，前5位的票房（見表）成績甚低，強調：「（港產片）沒有一部影片收入超過100萬元」，形容為「慘不堪言」。
【優惠著數】第二期消費券8月發放 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
|5大香港電影票房
|影片名稱
|上映日期
|截至6月30日止的累積票房（港元）
|逃獄兄弟 3
|02/06/2022 - 上映中
|713,011
|一樣的天空
|23/06/2022 - 上映中
|682,282
|不要忘記我愛你
|26/05/2022 - 上映中
|641,672
|逃獄兄弟 2
|28/04/2022 - 08/06/2022
|481,945
|被消失的凶案
|16/06/2022 - 上映中
|462,728
現時仍由非香港電影帶動（見表），由Tom Cruise主演的《壯志凌雲：獨行俠》，自5月26日上映以來，票房錄逾8,500萬元。
|5大非香港電影票房
|影片名稱
|上映日期
|截至6月30日止的累積票房（港元）
|壯志凌雲： 獨行俠
|26/05/2022 - 上映中
|85,458,975
|奇異博士 2： 失控多元宇宙
|04/05/2022 - 上映中
|65,452,406
|侏羅紀世界： 統治霸權
|02/06/2022 - 上映中
|48,848,267
|怪獸與鄧不利多的秘密
|21/04/2022 - 上映中
|23,228,901
|蝙蝠俠
|27/04/2022 - 上映中
|17,411,149
行政長官李家超剛上任，該公司指，上屆香港政府對電影業在疫情期間，並無任何支援，導致業界叫苦連天，期望本屆新班子的政府，能正視電影業的困難，伸出援手，協助解困。
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責任編輯：馬意文