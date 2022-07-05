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【戲院復常】香港2022年上半年票房　較疫前下跌65.78%

商業 17:28 2022/07/05

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疫情持續逾兩年，戲院業更被勒令停業多時。香港票房有限公司表示，雖然4月21日已放寬並復業，但入座率仍受限，並公布2022年上半年票房，較疫情前票房下跌約65.78%。

該公司指，政府收緊社交距離措施時，導致業界損失了兩大黃金檔期；加上過報兩年製作及戲院發行均受疫情影響，減少了出埠拍攝，今年上半年上映的港產片只有6部，前5位的票房（見表）成績甚低，強調：「（港產片）沒有一部影片收入超過100萬元」，形容為「慘不堪言」。

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

5大香港電影票房
影片名稱 上映日期 截至6月30日止的累積票房（港元）
逃獄兄弟 3 02/06/2022 - 上映中 713,011
一樣的天空 23/06/2022 - 上映中 682,282
不要忘記我愛你 26/05/2022 - 上映中 641,672
逃獄兄弟 2 28/04/2022 - 08/06/2022 481,945
被消失的凶案 16/06/2022 - 上映中 462,728

【香港商機】港人環保意識抬頭　本地廠商由歐美擴展回香港

現時仍由非香港電影帶動（見表），由Tom Cruise主演的《壯志凌雲：獨行俠》，自5月26日上映以來，票房錄逾8,500萬元。

5大非香港電影票房
影片名稱 上映日期 截至6月30日止的累積票房（港元）
壯志凌雲： 獨行俠 26/05/2022 - 上映中 85,458,975
奇異博士 2： 失控多元宇宙 04/05/2022 - 上映中 65,452,406
侏羅紀世界： 統治霸權 02/06/2022 - 上映中 48,848,267
怪獸與鄧不利多的秘密 21/04/2022 - 上映中 23,228,901
蝙蝠俠 27/04/2022 - 上映中 17,411,149

行政長官李家超剛上任，該公司指，上屆香港政府對電影業在疫情期間，並無任何支援，導致業界叫苦連天，期望本屆新班子的政府，能正視電影業的困難，伸出援手，協助解困。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：馬意文

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