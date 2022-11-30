▲ 【新股IPO】天圖投資通過上市聆訊 上半年少賺18%

中國投資公司天圖投資通過上市聆訊，上半年總收入少57%至2.32億元人民幣（人民幣，下同），期內公司擁有人應佔利潤減少18%至4.2億元，當中涉約5億元來自已終止業務，所得稅開支涉1.53億元，集團解釋純利波動反映其投資組合公司的估值變動。

天圖計劃集資額將作進一步拓展私募股權基金管理業務，提供外部專業支持，加強直接投資業務及一般公司用途。

天圖投資主要為機構投資者和高淨值人士管理資本，並對中國消費品牌進行私募股權投資。截至11月23日，天圖管理資產有247億元，旗下合共管理8隻人民幣基金和3隻美元基金。截至上半年，天圖管理基金投資公司共153間，包括中國飛鶴 （06186） 、奈雪的茶 （02150） 、小紅書、百果園等消費品類品牌。

據外電於7月時指，天圖投資計劃透過是次IPO籌集約5億美元（折合約39億港元），聯席保薦人為華泰國際和摩根大通。

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記者：宋佩恩