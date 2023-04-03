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【新股IPO】天圖投資第二度遞表　去年少賺23%

股市 20:25 2023/04/03

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【新股IPO】天圖投資第二度遞表　去年少賺23%

中國投資公司天圖投資再度遞表，2022年總投資收益少14.5%至4.2億元人民幣（人民幣，下同），期內純利減少23.3%至5.6億元。天圖投資（新三板編號：833979）2015年已於新三板上市。

天圖純利當中，有4.8億元來自終止經營業務。自去年6月15日起，乳製品品牌優諾中國不再併表，5.2億元獲計入已終止業務。

天圖計劃集資額將作進一步拓展私募股權基金管理業務，提供外部專業支持，加強直接投資業務及一般公司用途。

中國第三大消費行業私募投資者 有投資周黑鴨及百果園

天圖投資主要為機構投資者和高淨值人士管理資本，並對中國消費品牌進行私募股權投資，平均內部收益率約16%。截至去年底，天圖總管理資產有251億元，旗下合共管理8隻人民幣基金和3隻美元基金。集團為第三大中國消費行業私募投資者排行第三，僅次騰訊投資及紅杉中國。去截至上半年，天圖管理基金投資公司共222間，包括中國飛鶴 （06186） 、奈雪的茶 （02150） 、百果園 （02411） 、周黑鴨 （01458） 及小紅書等消費品類品牌。

據外電去年7月曾指，天圖投資計劃透過是次IPO籌集約5億美元（折合約39億港元），聯席保薦人為華泰國際及摩根大通，集團去年6月底首度遞表，11月底通過上市聆訊，其後申請已到期，3月31日再度申請，是次申請保薦人新增中銀國際。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股、中國建材**

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