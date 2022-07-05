【經濟衰退】DWS：全球經濟將顯著降溫　料美國來年GDP僅增0.8%

德意志資產管理（DWS）發佈關於各國GDP及通脹預期的CIO觀點，DWS預計，隨著各國央行明確將對抗通脹列為優先事項，除非緊縮貨幣政策開始放鬆，全球經濟無疑將顯著降溫。並不排除美國在2022年底和2023年初出現溫和衰退。

基本情況下，DWS預計今年歐元區的經濟增長接近3%，而美國今年增長可能放緩至僅2%，明年則可能放緩至0.8%。如果俄羅斯天然氣供應完全中斷，並且沒有採取補償措施，DWS預計歐元區今年的增長率將僅達到2%，2023年將下降1.4%。

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鑑於中央銀行採取更激進的政策，DWS提升了加息路徑，預計美國政策利率年底將高達3.25-3.5厘，高於「中性」利率，并且非常接近甚至達到加息周期的高峰。同時，DWS預計歐洲央行將在12個月內將存款利率上調至2厘，再融資利率則上調至2.5厘。

對於中國，DWS預計第二季度經濟將非常疲軟，與第一季度相比增長將下降。預計消費者支出將持續低迷，但在政府的刺激措施提振下，下半年情況將會改善，因此全年消費者支出可實現接近4%的增長。

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責任編輯：黃苑筠