  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【經濟衰退】DWS：全球經濟將顯著降溫　料美國來年GDP僅增0.8%

環球政經 17:29 2022/07/05

分享：

分享：

德意志資產管理（DWS）發佈關於各國GDP及通脹預期的CIO觀點，DWS預計，隨著各國央行明確將對抗通脹列為優先事項，除非緊縮貨幣政策開始放鬆，全球經濟無疑將顯著降溫。並不排除美國在2022年底和2023年初出現溫和衰退。

基本情況下，DWS預計今年歐元區的經濟增長接近3%，而美國今年增長可能放緩至僅2%，明年則可能放緩至0.8%。如果俄羅斯天然氣供應完全中斷，並且沒有採取補償措施，DWS預計歐元區今年的增長率將僅達到2%，2023年將下降1.4%。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

鑑於中央銀行採取更激進的政策，DWS提升了加息路徑，預計美國政策利率年底將高達3.25-3.5厘，高於「中性」利率，并且非常接近甚至達到加息周期的高峰。同時，DWS預計歐洲央行將在12個月內將存款利率上調至2厘，再融資利率則上調至2.5厘。

對於中國，DWS預計第二季度經濟將非常疲軟，與第一季度相比增長將下降。預計消費者支出將持續低迷，但在政府的刺激措施提振下，下半年情況將會改善，因此全年消費者支出可實現接近4%的增長。

【延伸閱讀】 凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）　【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 經濟衰退 就業 GDP 加息 行業 通脹 美國 美國聯儲局 裁員

上一篇文章

【能源結構】南韓推新能源政策拉高核能比率 2030年將提高至30%

下一篇文章

【稀土資源 】土耳其發現大量稀土資源 儲量夠滿足全球1000年需求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【家庭熱話】跟月入3萬兒子及女友同住 父母要求每月繳8000元家用 被指責刻薄自私
【家庭熱話】跟月入3萬兒子及女友同住 父母要求每月繳8000元家用 被指責刻薄自私
【有相睇】兩年前高價入市　曾為東九居屋王　樂富德強苑三房慘成銀主盤
【有相睇】兩年前高價入市　曾為東九居屋王　樂富德強苑三房慘成銀主盤
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【青姐話】向上游 唔使愁
【青姐話】向上游 唔使愁
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款