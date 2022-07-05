超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴

通脹下物價飆升，英國超市多樣日用品及糧食近期持續加價。英國有網民分享當地其中一間超市，出售某個大品牌一磚重750克的牛油加價至接近70港元，不少消費者慨嘆這個價格太貴。

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英媒引述網上圖片指，丹麥品牌Lurpak一磚重750克的少鹽牛油，近日在當地連鎖超市Sainsbury's加價至7.25英鎊（約68.6港元）。

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有一名網民Polly Whiter在Facebook上載一張相，顯示同品牌一磚重1公斤的牛油售價升至9.35英鎊（約88.5港元）。

這名網民慨嘆牛油價格貴，如果英國人只是領取最低工資，要用一個鐘頭人工才足夠買一磚牛油。

據悉，這個品牌的牛油價格較其它牌子更貴，但一直深受英國人喜愛。因此也有網民建議在物價飆升的困境下，民眾可以考慮改買其它款式的牛油。

英國近期的食品零售價格指數顯示，在截至今年4月的一年内，一塊烤牛肉的平均價格升9.8%至11.34英鎊（約107.4港元），而雞肉平均價格升10.4%至每公斤3英鎊（約28.4港元）。

但英媒引述餐飲業報告指，很多食品升幅更介乎2成至3成，而且價格每周都有變化。

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據悉，免治牛肉近期的成本價在一夜之間急升11%，而薯仔半成品每10公斤的成本價由10.46英鎊（約99港元）升至15.5英鎊（約146.7港元），升幅接近5成。

罐頭食品製造商卡夫亨氏（Kraft Heinz）的茄汁焗豆、茄汁、沙律醬及罐頭湯的價格，上月也飆升55%。

而英國最大連鎖超市Tesco早前因無法與卡夫亨氏，就貨品價格達成共識，宣布停止銷售卡夫亨氏部分產品。

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責任編輯：鄭錦玲