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經絡按揭：港銀年內很可能加最優惠利率　加幅約0.25厘

股樓投資 20:33 2022/07/05

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美國聯儲局啟動加息周期，雖然香港銀行未有跟隨而調升最優惠利率（P），但與樓按相關的一個月銀行同業拆息（HIBOR）持續攀升，以6月為例，一個月HIBOR曾升破 0.9厘，令H按實際按息升至2.2厘，創逾兩年新高，更逐漸接近H按封頂息率，即2.5厘。 

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁 

另一方面，隨着港美息差擴闊，資金流出港元市場，令本地銀行體系結餘持續下跌。經絡按揭副總裁曹德明認為，資金外流情況將會繼續，料下月銀行體系結餘或因此跌破2,000億元，年底前更可跌至千億元以下，相信未來拆息反覆向上，而第三季的一個月HIBOR甚至可能升至1.8厘水平，即超過H按2.5厘的封頂水平，增加銀行加P的壓力。 

一個月HIBOR連跌5日　實際供樓利率2.09厘（不斷更新）【下一頁

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他續說，近期一個月HIBOR持續上升，個別中小型銀行率先上調H按的封頂息率應對，而此可視為銀行加P的前奏，相信部分銀行未來或於加P前提升H按封頂位。至於何時加息，他預計，本地銀行年內可能加P，估計幅度達0.25厘，令香港利率由「超低息環境」轉為「低息環境」。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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責任編輯：陸盈希

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