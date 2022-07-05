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【七一回歸】旅發局推「夏日賞賞你」派20萬份限量獎賞、7.14開搶　勁派迪士尼+海洋公園+牛角放題優惠（附領取詳情）

Hot Talk 17:06 2022/07/05

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【七一回歸】旅發局推「夏日賞賞你」派20萬份限量獎賞、7.14開搶　勁派迪士尼+海洋公園+牛角放題優惠（附領取詳情）

旅發局宣布推出「夏日賞賞你」獎賞優惠，將透過Discover Hong Kong全新電子平台，推出約20萬份零售、餐飲、主題樂園及景點的限量獎賞，同時提供一系列精選優惠。

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局自5月起透過「夏日同賞 ‧ 就在香港」推出一系列宣傳和優惠，包括「賞你遊香港」、「賞你住」和「賞你食」，深受市民歡迎，踏入暑假， 旅發局將聯同城中逾200個景點及獲得「優質旅遊服務」認可的商戶，為市民送上20萬份低至25折的「夏日賞賞你」限量獎賞。

部分旅發局限量獎賞

餐飲類

  • 「牛角」原價570元的晚市極上特選和牛100分鐘放題套餐低至142.5元、原價1,084元的晚市2人特上燒肉海鮮套餐低至271元。
  • 鏞記酒家25折優惠購買1,000元優惠券
  • 逸東軒682元購買1,078元逸東軒嚐味套餐
  • 國金軒凡單一消費滿2,000元即減800元

本地旅遊

  • 香港海洋公園7折購買海洋公園全日優惠套票
  • 香港迪士尼樂園1日門票（普通日子）連美食餐券減250元
  • 香港杜莎夫人蠟像館25折優惠購買巨星套票
  • 天際100香港觀景台25折優惠購買天際100香港觀景台「我愛香港二人下午茶套票」

零售消費

  • Seiko凡購買正價貨品滿2,000元即減1,000元
  • 周生生優惠價1,768元購買Love Décodé 「愛情密語」18K紅色黃金鑽石扣針手鍊（原價3,400元）
  • 太子珠寶鐘錶凡購物正價滿90,000元即減15,000元 

夏日賞賞你（限量獎賞）分4期推出，包括7月14日、28日、8月11日、25日（星期四）中午12時。每個帳戶同一時間可儲存3個獎賞，用後可以再領取其他限量獎賞。

登記 Discover Hong Kong 網站：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/

「夏日賞賞你」獎賞優惠領取方法

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