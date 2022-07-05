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【騰訊700】騰訊旗下掌上WeGame 將於9月８日停止營運

股樓投資 17:26 2022/07/05

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騰訊（00700）旗下《掌上WeGame》宣布退市，公司發公告指由於業務發展策略的變更，將於今年9月8日23時59分終止營運。《掌上WeGame》於即日（5日）中午12時正停止新用戶註冊，關閉打賞充值；7月15日23時59分停止官方渠道App下載，停止各應用商店App下載；至9月8日23時59分關閉服務器，正式停止營運，屆時玩家將無法進行登錄。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

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騰訊團隊表示，與《掌上WeGame》產品所對應的WeGame PC端上BiBi廣場、熱門組織等相關功能也將於《掌上WeGame》關閉服務器之前陸續下架。但是針對雲頂寶典、雲頂戰績等助手功能，會陸續遷移至WeGame PC 端「LOL 助手- 雲頂之弈」，繼續為玩家提供服務。至於針對部分玩家《掌上WeGame》充值蜂幣未消耗完的情況，騰訊團隊則準備了補償活動。

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記者：張以正

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