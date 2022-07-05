【下半年展望】富邦潘國光：恒指料先低後高　下試19000點後年底重上25000點

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【美股期貨】美滙突破106關 歐元跌逾1%創20年低 道指期貨跌近200點（不斷更新）
富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光指，美國經濟已轉差，但相信聯儲局仍會繼續加息，惟未來兩次加幅有機會僅50點子。一旦美國經濟於今年稍後時間確認進入衰退，儲局11及12月的兩次議息會議有機會僅加息一次。他預期，美國加息周期將於年底結束，聯邦基金利率年底加至3.25厘後便會見頂。
隨著加息轉減息，潘國光料美國息口對美滙指數的支持屆時亦會減弱，後者第三季料升至約105附近便見頂，第四季至明年初回落至100或以下亦不足為奇。十年期美債息第三及四季料維持在3厘以下，第四季回落至2.75厘甚至是2.5厘亦有可能，明年初甚至可能低見2厘。
雖然美股受累實質利率由負轉正，但潘國光提醒美股盈利預測尚未下調，故美股仍未面對盈警衝擊。美股本月初料經歷一輪技術性回穩，惟標普500指數於儲局7月26及27日的議息會議後，亦即8至10月，可能將跌至恐慌性狀態，再度回調至3500點甚或更低水平。
中國信貸周期去年底已見底回升，潘國光指這意味中國經濟約於今年中開始反彈，次季增長可望重返正數，有關因素連同監管放鬆，支持中港股市上半年下跌幅度少於外圍股市。鑑於中港股市估值相對美股有兩、三成折讓，他指已有不少機構投資者沽中概科技股買港股，以賺取兩者差價。
展望後市，他料恒指下半年料呈先低後高格局，月初與外圍齊齊回穩後將重新震盪，第三季受累美股惡化仍有機會下試19000點，但第四季至明年初於美國加息預期降溫而減息預期升溫下，恒指或攀升至25000點以上。
策略上他建議美股應逢高減持，港股則應耐性逢低吸納。他預期，港股升市不會僅集中一、兩個行業，但尤其看好受惠加息的金融股、受油價帶動的能源股，以及與十四五規劃、綠色能源、電動車相關的政策受惠股，科技股則料震盪偏穩。板塊反彈範圍廣泛下，投資者亦可考慮吸納指數。
港息方面，潘國光相信最優惠利率（P）於美國9月議息後加息機會大﹐大型港銀屆時料象徵式加息1次，港銀至12月也有機會進一步加息，即下半年P料合共上調50點子。
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記者：余倩敏