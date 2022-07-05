【下半年展望】富邦潘國光：恒指料先低後高　下試19000點後年底重上25000點

▲ 富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光料恒指下半年料先低後高，下試19000點後年底重上25000點。

富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光指，美國經濟已轉差，但相信聯儲局仍會繼續加息，惟未來兩次加幅有機會僅50點子。一旦美國經濟於今年稍後時間確認進入衰退，儲局11及12月的兩次議息會議有機會僅加息一次。他預期，美國加息周期將於年底結束，聯邦基金利率年底加至3.25厘後便會見頂。

隨著加息轉減息，潘國光料美國息口對美滙指數的支持屆時亦會減弱，後者第三季料升至約105附近便見頂，第四季至明年初回落至100或以下亦不足為奇。十年期美債息第三及四季料維持在3厘以下，第四季回落至2.75厘甚至是2.5厘亦有可能，明年初甚至可能低見2厘。

雖然美股受累實質利率由負轉正，但潘國光提醒美股盈利預測尚未下調，故美股仍未面對盈警衝擊。美股本月初料經歷一輪技術性回穩，惟標普500指數於儲局7月26及27日的議息會議後，亦即8至10月，可能將跌至恐慌性狀態，再度回調至3500點甚或更低水平。

看好金融股、能源股及政策受惠股

中國信貸周期去年底已見底回升，潘國光指這意味中國經濟約於今年中開始反彈，次季增長可望重返正數，有關因素連同監管放鬆，支持中港股市上半年下跌幅度少於外圍股市。鑑於中港股市估值相對美股有兩、三成折讓，他指已有不少機構投資者沽中概科技股買港股，以賺取兩者差價。

展望後市，他料恒指下半年料呈先低後高格局，月初與外圍齊齊回穩後將重新震盪，第三季受累美股惡化仍有機會下試19000點，但第四季至明年初於美國加息預期降溫而減息預期升溫下，恒指或攀升至25000點以上。

策略上他建議美股應逢高減持，港股則應耐性逢低吸納。他預期，港股升市不會僅集中一、兩個行業，但尤其看好受惠加息的金融股、受油價帶動的能源股，以及與十四五規劃、綠色能源、電動車相關的政策受惠股，科技股則料震盪偏穩。板塊反彈範圍廣泛下，投資者亦可考慮吸納指數。

港息方面，潘國光相信最優惠利率（P）於美國9月議息後加息機會大﹐大型港銀屆時料象徵式加息1次，港銀至12月也有機會進一步加息，即下半年P料合共上調50點子。

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記者：余倩敏