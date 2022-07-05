【內房危機】世茂美元債已違約　境外債持有人據報今日召開電話會議

▲ 世茂美元債已違約 境外債持有人據報周二召開電話會議

世茂集團 （00813） 此前披露未有如期償還10億美元債，構成債務違約。外電表示，有世茂境外債權人自發行動，其顧問將於周二在香港舉行電話會議。

世茂未支付到期10億美元債，看【下一頁】

報道指，華利安諾基（Houlihan Lokey）和威嘉律師事務所（（Weil， Gotshal & Manges））為當前規模較大的一位世茂債券持有人擔任顧問，並計畫擴大債權人團體規模。據指，華利安諾基和威嘉律師事務所計畫在周二下午5時舉行電話會議。

另據Debtwire報道，Moelis & Co.也在尋求擴大臨時組建的離岸債券持有人團體，並將在周二晚上9點舉行電話會議。

有分析認為，海外投資者主要憂慮世茂可能會優先向在岸債權人償還債務，但事實上，海外債券持有人左右結果的能力通常微乎其微，而且債務重組過程肯定會很漫長。

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