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【買樓投資】睇中灣仔名校網　即花308萬購145呎蚊型盤　上手6年賺18萬

股樓投資 17:25 2022/07/05

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父母為子女覓優良校網已是常事，所以位處優良校網的樓盤不乏客。中原地產翁梓軒說，灣仔康富大廈中層A室，實用面積145平方呎，一房間隔，以樓景為主，日前以308萬元易手，實用呎價約26,207元。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

翁梓軒指，買家購入單位作投資用途，見單位價錢比同區部分樓盤平，加上鍾情物業位於灣仔名校校網，所以決定入市。據了解，原業主於2016年以290萬元買入上址，持貨6年，現帳面獲利18萬元，單位期內升值6%。 

【有相睇】賣樓「嘆慢板」 連拒多位買家 遇上新盤潮爭客 「揼心」賺少25萬【下一頁

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資料顯示，康富大廈於1985年7月開始入伙，提供42個單位，實用面積145平方呎。屋苑最大賣點是交通便利，亦鄰近港鐵灣仔站。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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責任編輯：陸盈希

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經濟 買入 成交 康富大廈 灣仔

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