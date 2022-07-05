【買樓投資】睇中灣仔名校網　即花308萬購145呎蚊型盤　上手6年賺18萬

父母為子女覓優良校網已是常事，所以位處優良校網的樓盤不乏客。中原地產翁梓軒說，灣仔康富大廈中層A室，實用面積145平方呎，一房間隔，以樓景為主，日前以308萬元易手，實用呎價約26,207元。

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翁梓軒指，買家購入單位作投資用途，見單位價錢比同區部分樓盤平，加上鍾情物業位於灣仔名校校網，所以決定入市。據了解，原業主於2016年以290萬元買入上址，持貨6年，現帳面獲利18萬元，單位期內升值6%。

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資料顯示，康富大廈於1985年7月開始入伙，提供42個單位，實用面積145平方呎。屋苑最大賣點是交通便利，亦鄰近港鐵灣仔站。

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責任編輯：陸盈希