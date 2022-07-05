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【二手蝕讓】深水埗傲凱再有業主蝕賣單位　一房戶減價49萬沽　4年前買都要輸

股樓投資 17:15 2022/07/05

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近期深水埗有不少新樓盤登場，但未能帶旺該區樓價上升，其中半新盤傲凱再錄蝕讓買賣。值得留意的是，翻查代理成交紀錄，傲凱今年錄得之成交多為蝕讓。 

利嘉閣地產劉信仁說，傲凱中層A室，實用面積287平方呎，一房間隔，外望山海園景，原開價599萬元，終減價49萬元，以550萬元易手，實用呎價約19,164元。據了解，原業主於2018年初以約567.7萬元購入上述物業，持貨約4年，現帳面蝕17.7萬元。 

代理透露，買家想找600萬元內的放盤，其後相約睇樓，一天睇8間單位，並無懼「暹芭」襲港，並於八號波下帶票睇樓追入市，終獲業主減價49萬元購入上址。 

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 傲凱 利嘉閣 深水埗
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