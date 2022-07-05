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【元宇宙】傳蘋果明年將殺入VR市場 Meta「一哥」地位恐不保?

理財智慧 19:39 2022/07/05

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據一份國際數據資訊公司（IDC）最新的市場調查數據，相較去年同期，今年第一季全球VR頭戴式顯示器市場成長241.6%，預估全年VR頭盔出貨量可達 1,390 萬台。同時有傳言指蘋果明年將加入VR市場競爭，因此2023將成為VR與AR領域的關鍵年。

【著數優惠】（內附詳情）旅發局推20萬份限量獎賞 7折購買海洋公園門票 $25購小童長者昂坪360來回纜車票【下一頁

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

受惠於旗下Quest 2頭盔廣受好評，目前Meta VR頭盔市場市占率達九成。緊追在後的是字節跳動Pico，而DPVR、HTC及愛奇藝推出的產品，雖然也名列市占前五名，但三家市占率加起來不到4%。有傳言指蘋果明年可能推出首款AR / VR頭盔，因此現時市場的焦點全都在聚焦在蘋果身上，如果蘋果加入競爭行列，恐怕又會引起大量果迷搶購，對市場產生沖擊。

【青姐話】向上游 唔使愁

不過蘋果產品問世勢必會造成市場某些變化；IDC 認為，蘋果產品推出後絕對會改變產品平均售價（ASP）。隨著蘋果加入戰局，會瞬間拉高 AR / VR 頭盔 ASP，不過也會在幾年內逐漸回到平易近人的價格。

【慳錢裝修】IKEA於Carousell設期間限定專區 推出200件新淨二手家具 逢周一更新【下一頁

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記者：鄭日棱

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