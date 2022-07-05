【航空股】北歐航空SAS與機師談判破裂翌日　在美國申請破產保護

▲ 【航空股】機師薪酬問題引罷工 北歐航空SAS申請破產保護

北歐航空（Scandinavian Airlines，SAS）（美：SAS）周一與機師就薪酬談判破裂，觸發機師罷工。北歐航空SAS在周二更公布，已向美國申請第11章破產保護，期望在美國法庭監管下加快其債務重組計劃。北歐航空SAS特別警告，機師工業行動對損害公司財政和流動性。

SAS承諾，雖然機師罷工行動會影響其航班時刻表，但在整個破產過程中公司會繼續為客戶服務。SAS預計，破產保護程序會為期9至12個月。

SAS預計，因應機師罷工，每日約有50%的定期航班將被取消，在目前暑假高峰期來臨，料每日影響約30,000名乘客。

SAS面對高負債和現金短缺問題，正爭取將年度成本削減75億瑞典克朗（7.252億美元），並將約200億瑞典克朗的債務和可換股債券轉為普通股，並籌集至少95億瑞典克朗在新重組計劃。

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