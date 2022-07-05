  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空股】北歐航空SAS與機師談判破裂翌日　在美國申請破產保護

股市 17:10 2022/07/05

分享：

分享：

【航空股】機師薪酬問題引罷工　北歐航空SAS申請破產保護

北歐航空（Scandinavian Airlines，SAS）（美：SAS）周一與機師就薪酬談判破裂，觸發機師罷工。北歐航空SAS在周二更公布，已向美國申請第11章破產保護，期望在美國法庭監管下加快其債務重組計劃。北歐航空SAS特別警告，機師工業行動對損害公司財政和流動性。

SAS承諾，雖然機師罷工行動會影響其航班時刻表，但在整個破產過程中公司會繼續為客戶服務。SAS預計，破產保護程序會為期9至12個月。

SAS預計，因應機師罷工，每日約有50%的定期航班將被取消，在目前暑假高峰期來臨，料每日影響約30,000名乘客。

SAS面對高負債和現金短缺問題，正爭取將年度成本削減75億瑞典克朗（7.252億美元），並將約200億瑞典克朗的債務和可換股債券轉為普通股，並籌集至少95億瑞典克朗在新重組計劃。

相關文章：

【盈警】中銀航空租賃發盈警午後續跌4%　17架滯俄飛機收回可能不大　料轉虧最多3.3億美元

【航空業】IATA下調今年全球航空公司虧損預測、料明年轉賺　看好疫後復甦、料今年客運量回復疫情前83%

美股 機師 北歐 航空業 罷工 北歐航空 瑞典克朗 航空 服務 美國

上一篇文章

【下半年展望】富邦潘國光：恒指料先低後高　下試19000點後年底重上25000點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數升22點　小米、美團逆市跌　商湯反彈8%、金融壹賬通抽升37%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升22點　小米、美團逆市跌　商湯反彈8%、金融壹賬通抽升37%（不斷更新）
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款