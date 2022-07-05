ESR 22億人幣向新加坡主權基金合營 出售內地物流資產組合

物流地產營運商ESR(01821)宣布，以21.98億元人民幣出售持有物流資產投資組合予由該集團持有10％的合營企業，估計出售收益約2.963億元人民幣，將用作資本回報。ESR周二收報21元跌0.2%。

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出售物業資產組合共含 9 個已竣工的物流及工業資產，總建築面積逾 87.3 萬平方米，目前的出租率達 98%。資產位置遍佈中國不同地區的主要物流和工業核心區位，包括長三角地區、大灣區和京津冀首都經濟圈等地區。

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ESR表示，出售兩間持有內地物流及倉儲設施的公司股權，銷售價分別為約18.1億元人民幣和3.88億元人民幣。至於合營企業90％股權由管理新加坡外匯儲備的主權基金GIC持有。集團表示，出售物業將實現出售收益，符合將資產負債表資產轉移至管理及共同投資的投資工具，將續通過合營企業少數股權保持有關資產間接權益。此外，ESR將出任合營企業的投資經理及其物業資產的資產經理，並提供服務賺取管理費。

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