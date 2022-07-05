  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ESR 22億人幣向新加坡主權基金合營 出售內地物流資產組合

股樓投資 17:44 2022/07/05

分享：

分享：

物流地產營運商ESR(01821)宣布，以21.98億元人民幣出售持有物流資產投資組合予由該集團持有10％的合營企業，估計出售收益約2.963億元人民幣，將用作資本回報。ESR周二收報21元跌0.2%。

【比亞迪 1211】 新能源車銷量上月飆2倍 反超Tesla 比亞迪成全球銷量冠軍  詳情請看【下一頁

【青姐話】向上游 唔使愁

出售物業資產組合共含 9 個已竣工的物流及工業資產，總建築面積逾 87.3 萬平方米，目前的出租率達 98%。資產位置遍佈中國不同地區的主要物流和工業核心區位，包括長三角地區、大灣區和京津冀首都經濟圈等地區。

回歸25年 本港5大股王逐個捉  詳情請看【下一頁

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

ESR表示，出售兩間持有內地物流及倉儲設施的公司股權，銷售價分別為約18.1億元人民幣和3.88億元人民幣。至於合營企業90％股權由管理新加坡外匯儲備的主權基金GIC持有。集團表示，出售物業將實現出售收益，符合將資產負債表資產轉移至管理及共同投資的投資工具，將續通過合營企業少數股權保持有關資產間接權益。此外，ESR將出任合營企業的投資經理及其物業資產的資產經理，並提供服務賺取管理費。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

ESR（01821） 港股

上一篇文章

【職場熱話】高層離職派散水餅 打工仔拒收 事後被上司訓斥「無禮貌」 嘆「人情世故難理解」

下一篇文章

【二手樓價】青衣曉峰園連天台單位低市價沽　去年10年開始放盤　累減202萬終賣得出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【家庭熱話】跟月入3萬兒子及女友同住 父母要求每月繳8000元家用 被指責刻薄自私
【家庭熱話】跟月入3萬兒子及女友同住 父母要求每月繳8000元家用 被指責刻薄自私
【有相睇】兩年前高價入市　曾為東九居屋王　樂富德強苑三房慘成銀主盤
【有相睇】兩年前高價入市　曾為東九居屋王　樂富德強苑三房慘成銀主盤
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【青姐話】向上游 唔使愁
【青姐話】向上游 唔使愁
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款