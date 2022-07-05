【ESG】ESG基金5月首錄走資 總資產額仍險守萬億元

▲ 受加息加收水夾擊，重創股債，ESG基金也首錄走資。

高通脹令全球急進加息，復添環球收水所夾擊，累股債呈雙殺，近年大熱的ESG（環境、社會及管冶）基金也難倖免。晨星的最新統計，5月份本港ESG零售基金首度呈走資，淨流出約1.45億美元（折合約11.3億港元）。專家建議，在持續動盪市下，押注多元資產的綠色產品，博穩中求勝。

晨星統計市面107隻ESG零售基金，當中包括5隻相關ETF，單以今年首5個月來看，吸資額最高是4月份，錄得淨流入9.35億美元，1月份是第2高的單月，吸金7.05億美元。可惜，5月份為今年首趟出現走資，市料主要受股債下跌及投資者贖回等影響。

猶幸截至5月底止，ESG基金的總資產值為1295.55億美元（或1.01萬億港元），仍險守1萬億港元。可是，較去年底的1575.55億美元，縮水逾280億美元。

散戶投資ESG基金 專家提醒滙兌風險

凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑提醒，今年在強美元下，散戶投資ESG基金須留意滙兌風險，由於外國股市普遍以本土貨幣計價，因此若基金投資於歐洲及日本，而歐元及日圓等相關匯價急跌，將影響港元計價的基金價格，除非該產品設有貨幣對沖單位的類別。

溫傑補充，現市況較看好分散風險的ESG基金，其中貝萊德ESG多元資產基金更是凱基下半年視為其中一隻焦點產品。

另方面，晨星早前指，全球通脹升溫，創40多年來新高，令市場今年劇烈震盪。Morningstar基金研究總監Germaine Share表示，Morningstar分析師研究覆蓋的全球股票基金和亞洲股票型基金中，經歷包括亞洲的全球股票拋售潮後，發現價值型基金的回報普遍優於成長型基金。

然而，晨星補充，獲評銀級的富達永續發展亞洲股票型基金（Fidelity Sustainable Asia）則無法倖免於成長型投資風格、面臨的不利影響。值得注意的是，該基金對於可持續發展議題的關注，導致其在能源和工業物料行業方面的權重偏低，拖累今年的表現。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪