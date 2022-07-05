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內地生來港就讀　擔心租務旺季租不到樓　靠睇相不講價即租新港城　

股樓投資 17:24 2022/07/05

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雖然疫情未完全消退，但無礙內地生來港讀書的決定。美聯物業陳德涪表示，踏入暑假租賃旺季，不少內地來港學生陸續租樓，以馬鞍山新港城為例，有內地生只是瀏覽單位相片後便決定承租單位。 

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

成交個案是新港城Ｅ座中層Ｅ室單位，實用面積338平方呎，兩房間隔，享有開揚景觀。陳德涪稱，客人為內地生，擔心暑期租務較旺，未能租樓，故加快步伐，在無議價情況下，僅透過相片、影片睇樓，即以月租1.3萬元承租上址，實用呎租約38.5元。

據了解，業主於2012年4月以277萬元購入上址，以月租1.3萬元計，現享租金回報約5.6%。 

【有相睇】賣樓「嘆慢板」 連拒多位買家 遇上新盤潮爭客 「揼心」賺少25萬【下一頁

    點擊圖片放大
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資料顯示，新港城發展商為恒基兆業，於1993年2月開始入伙，共5期，20座，提供4,759個單位，實用面積由321平方呎至932平方呎，附近有新港城中心和新港城廣場等購物中心。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識 

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責任編輯：陸盈希

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疫情 物業出租 新港城中心 Sunshine City Plaza 馬鞍山

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